MasterChef Cemre Uyanık paylaştı: Dolar gibi yükselişteyiz

MasterChef yarışması ile adını duyuran Cemre Uyanık yarışma sonrası sosyal medyadan adını duyurmaya devam ediyor.

MasterChef 2019 yılında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu göğüsleyen Cemre Uyanık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yarışmada tavırlarıyla dikkat çeken Cemre Uyanık son pozuyla takipçilerini ikiye böldü.

Instagram'da 164 bin takipçisi bulunan yetenekli şef Cemre Uyanık "Dola gibi yükselişteyiz. Diyebilir miyiz?" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Hayranlarının bir kısmı Cemre Uyanık'ın değişim yaşadığı söylerken bir kısmı da yarışmadaki haliyle aynı olduğunu söyledi.

Takipçilerini ikiye bölen Cemre Uyanık zaman zaman son haliyle gündeme gelen bir isim.