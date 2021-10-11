MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında bir yarışmacı daha hayallerine veda etti.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 87. bölümüyle ekrana geldi. Eleme oyunlarının yer aldığı bölümde potaya giren 6 yarışmacı, en iyi yemekleri yaparak yarışmada kalmak için kıyasıya yarıştı.

KIRMIZI TAKIM 3 OYUNU DA KAYBETTİ

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, Tahsin'i eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise en fazla oyu alan Azize, ikinci aday oldu. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda yine dokunulmazlığı kazanan Dilara, Mustafa'yı haftanın 3. eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise Pelin, 4. aday oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan Rabia, Burcu'yu 5. eleme adayı yaptı. Haftanın son takım oylamasında ise en çok adı yazılan Dilara, son eleme adayı oldu.

FASULYE KULLANARAK EN İYİ YEMEĞİ YAPTILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara, ilk oyunda ispir fasulyesiyle en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Bu turda en iyi yemeği yapan Tahsin, Pelin ve Burcu bir hafta daha MasterChef'te kalmayı başardı.

MUSTAFA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Son üçe kalan Dilara, Mustafa ve Azize, Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.