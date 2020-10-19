MasterChef'te elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye’de her hafta üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve sonrasında altı eleme adayı ortaya çıkıyor. Bu hafta ilk dokunulmazlık oyununda galip gelen mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ilk eleme adayları Didem ve Özgül oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ise mavi takım oldu. Ve haftanın üçüncü eleme adayı Emir olurken dördüncü eleme adayı ise oylamada adı en çok yazılan Uğur oldu. Son dokunulmazlık oyununu kazanan yine kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda beşinci eleme adayı Esra olurken son eleme adayı da Tanya oldu.

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef 2020'de eleme gecesi başladı ve altı eleme adayı ile kısa kısa sohbet edildi. Şefler, sohbet sonrasında ilk turda yapılacak yemeği açıkladı. Bu turda yarışmacılara verilen tavuk ciğeri ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Bu yemek için verilen süre ise 40 dakika oldu. Yemeği planlamak için bir dakika, market alışverişi için ise 3 dakika verildi. Sürenin bitimi ile birlikte yarışmacılar, hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım sonrasında altı eleme adayı arasında turu geçen üç ismi açıkladı. Bu turda başarılı olanlar Esra, Emir ve Uğur oldu. En başarılı tabağı hazırlayan ise Emir oldu.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? İŞTE VEDA EDEN İSİM

MasterChef eleme gecesinde final oyununa kalan isimler ise Didem, Özgül ve Tanya oldu. MasterChef eleme gecesi final oyununda bu yarışmacılardan istenen yemek Mehmet Şef'in imza yemeği Denizden oldu. Bu yemek için yarışmacılara verilen süre 40 dakika oldu. Süre bitimi ile şefler hazırlanan tabakların sıra ile tadımlarını yaptı. Bu turun en başarılı yarışmacısı ve bir hafta daha MasterChef macerası devam eden isim Özgül oldu. Son iki isim olan Didem ve Tanya arasından MasterChef'e veda eden ismi Somer Sivrioğlu açıkladı. Şeflerin ortak kararıyla MasterChef'ten elenen yarışmacı Didem oldu.

Didem'in elenmesinin nedenini açıklayan Mehmet Şef, "Sosunda sorun yoktu ama balık az pişmişti. Bu yemeğin en önemli özelliklerinden biri de sunumudur. Üstteki havyalar da patlamıştı" dedi.



MasterChef'e veda eden Didem ise "Benim uğraş vermemin tek sebebi sizlere iyi tabaklar çıkarabilmekti. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin gibi büyük şeflere tabak çıkarmak ve burada olmak çok büyük gurur. Yedeklerden geldim çok mutluydum. Bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.