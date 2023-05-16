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Megan Fox: Vücudumu beğenmiyorum

Megan Fox: Vücudumu beğenmiyorum
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Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, dış görünümüyle ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan 37 yaşındaki oyuncu Megan Fox, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Kendisini başkalarının gördüğü gibi görmediğini söyleyen Fox, vücudunu beğenmediğini söyledi.

Megan Fox, kendi ruh dünyasıyla ilgili dismorfik bozukluğu olduğunu itiraf etti.

Fox, konuyla ilgili "Hayatım boyunca asla vücudumun sevdiğim bir noktası olmadı. Asla." dedi.

"Çevresel bir durum değil"
Fox, sonra da kendini sevmek için bitmeyen bir yolculuk içinde olduğunu sözlerine ekledi. Fox, bu durumun aslında çocukluğundan bu yana devam ettiğini gizlemedi. Oyuncu, daha o zamanlarda kendi vücuduyla ilgili takıntıları olduğunu söyledi. Ancak Fox, bu konuyla ilgili "Bu kesinlikle çevresel bir durum değil. Ben dindar bir çevrede büyüdüm. Ki o çevrede bedenler kabul bile edilmezdi." dedi.


Beden dismorfik bozukluğu: Kişinin dış görünüşüyle ilgili herhangi ciddi bir sorunu olmasa da zihninin sürekli o ayrıntıyla meşgul olması ve kusurlu göründüğüne inanması.

Etiketler megan fox vücut fox
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