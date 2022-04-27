Megan Fox'tan şoke eden itiraf: ''Birbirimizin kanını içiyoruz''

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox nişanlısı Machine Gun Kelly ile yaptıkları mide bulandıran ritüeli ilk kez açıkladı.

Brian Austin Green ile evliliği kötü giden Megan Fox, film setinde Machine Gun Kelly ile tanışmış ve genç şarkıcıya aşık olmuştu. Aşkı için evliliğini bitiren Fox, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun 'ruh eşi' olduğunu anladığını açıklamıştı.

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Megan Fox, şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıkladı.

Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

'KADEHLERDEN İÇMİYORUZ'

Fox, "Birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtti. Ünlü oyuncu, bu durumun sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu dile getirdi.