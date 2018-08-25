Mehmet Ali Erbil: ''Nefret ederim''

61 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil; aşk hayatı, çocuklarıyla ilişkisi ve evliliklerinin neden yürümediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a röportaj veren 61 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil; aşk hayatı, çocuklarıyla ilişkisi ve evliliklerinin neden yürümediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satırbaşları...

"Güzel kadınlarla birlikte oluyorum. Arada bir iki tane olmuştur çok güzel olmayan. Gerçi artık o da olmuyor. Güzel olmayanlar zaten onlarla birlikte olmadığım için hakkımda homoseksüel dedikodusu çıkarıyorlar. Bu riski bile alıyorum yani düşün, hahaha!



CİNSELLİK ÇOK ÖNEMLİ

Hayatımda cinsellik çok önemli diyen Erbil “Erkekler 8 saniyede bir seks düşünür” diye araştırma sonuçları var" yorumuna ise şu yanıtı veriyor: "Neticede hayvansal güdüler bunlar.

Bende biraz yavaşlamıştır artık. Eskiden çok geçerdi."

Aşk hayatına dair de konuşan Erbil "Uzun zamandır aşk yok hayatımda. Aşk kolay değil öyle. Başta güzel bir his oluyor. Ama sonra hemen, yemek yiyişinden, sigara içmesinden, rakı içmesinden nem kapıyorum.

Zaten nefret ederim rakı içen kadından. Hiçbir eşim de içmezdi. Eşlerimle de hiç hadi akşam yemeğinde bir kadeh şarap içelim demezdik" diyor.

Erbil "Yeniden evlenirseniz nasıl bir kadın olur?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Büyük konuşmayayım ama çocuk sahibi olmasın. Benimkiler bana yeter. Bu yaşımdan sonra bir de çoluk çocukla uğraştırmasın beni. Benden olabilir ama o ayrı. Bugün evlensem yine çocuk yaparım. Ama aşk başka bir konu. O zaman işler değişiyor. Dediğin lafları yiyebilirsin de. Normalde hiç beğenmeyeceğim bir kadına da aşık olabilirsin. Belki kadın pavyondan çıkacak tövbe yarabbi. Bilemeyiz. Ama kendini beğenmiş, sonradan görme bir kadın olmasın. Güldürmeyi hep benden beklemesin, o da beni güldürsün.

Erbil çocuklarının sevgilileriyle ilgili fikirlerini ise şöyle aktarıyor:

Yasmin erkek arkadaşınıyla tanıştırsa asla bozulmam. Çünkü ben çok tanıştırdım onlarla. Ama Yasmin hiç kabullenmiyor benim tanıştırdıklarımı. Ali Sadi hele, gördüğünde, “Gel tanış oğlum” diyorum. “Ne tanışacağım 100 taneden biri işte” diyor.

Yasmin bazen hakaret de ediyor, münakaşaya giriyor. Çocuklardaki savunma iç güdüsü sanırım.