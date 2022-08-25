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  3. Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay sorularına olay yanıt

Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay sorularına olay yanıt

Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay sorularına olay yanıt

Şarkıcı Ece Ronay’ı taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında daha önce de taciz suçlamaları bulunan Mehmet Ali Erbil, Ronay ile ilgili sorulan soruya olay olacak bir tepki verdi.

İstanbul'da gazetecilerle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, kendisine Ece Ronay’la ilgili sorular yöneltilince sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde TikTok’a katılan Erbil, davalık olduğu şarkıcı Ece Ronay ile aynı platformda denk gelmesi hakkındaki görüşleri sorulunca şu ifadeleri kullandı:

“Ay ay ay beni kesinlikle bulaştırmayın. Mehmet Ali Erbil varken Ece’ler mi vardı Allah aşkına! Biz 40 yıldır bu piyasadayız. 40 yıldır ailelere konuk olmuş, girmişim. Onlar nereye girmişler? Bir baksınlar geçmişlerine, ondan sonra konuşsunlar.”

“Ece Hanım sizinle ilgili bir açıklama yaptı” sorusu üzerine ise Erbil, “Onlar kamuoyunda paylaştı ama biz tüm gerçekleri mahkemede paylaşacağız. O tür laflar biliyorsunuz suç teşkil ediyor. Birçok insan Tiktok’ta üstlerini açarak meşhur oluyor. Ama biz hiçbir yerimizi açmıyoruz” dedi.

Etiketler ece ronay mali mehmet ali erbil
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