Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Ece Ronay’ın tacizle suçladığı Mehmet Ali Erbil, “Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim” açıklamasını yaptı.

Şarkıcı ve fenomen Ece Ronay’ın tacizle suçladığı Mehmet Ali Erbil, sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, “Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani” dedi.

Erbil, “Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin” diyen bir basın mensubuna “Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip…” diye karşılık verdi. Erbil “Sosyal medyayı kapattım defterde diyebiliyor musunuz? “sorusunu ise “Çok eğleniyorum. Yok öyle diyemem. Çok oyalanıyorum” diye yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil’in kendisine gönderdiği “Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum” şeklindeki mesajlarını ifşa ederek, tacize uğradığını öne sürmüştü.

Ronay, daha sonra mahkemeye başvurarak Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı. Ece Ronay, Erbil ile buluşan nişanlısı Mehmet Bilir’le ayrıldığını da “Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil” sözleriyle duyurmuştu.