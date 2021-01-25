Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

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Paylaştığı cesur paylaşımlar ile sık sık adından söz ettiren, son dönemde bir kanalda sunuculuk yapan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşım ile dikkat çekti.
Instagram'da 250 bin takipçisi olan Yasmin Erbil, kırmızı elbiseli derin bacak dekolteli fotoğrafını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı.
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