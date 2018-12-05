Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
Kaşıkçı'nın cinayetinde bomba iddia: ''Veliaht Prens suç ortağı''
Kaşıkçı'nın cinayetinde bomba iddia: ''Veliaht Prens suç ortağı''
NASA'dan bomba iddia ! Uzaylılar...
NASA'dan bomba iddia ! Uzaylılar...
Karabük'te kimyasal gaz paniği: 15 kişi etkilendi
Karabük'te kimyasal gaz paniği: 15 kişi etkilendi
Yasa teklifi Meclis'te ! Kiralar ne kadar artacak ?
Yasa teklifi Meclis'te ! Kiralar ne kadar artacak ?
CHP'den İYİ Parti'ye memleket jesti
CHP'den İYİ Parti'ye memleket jesti
Korkutan açıklama: ''Marmara depremi öncesi uyarıdır''
Korkutan açıklama: ''Marmara depremi öncesi uyarıdır''
İşte BM'ye göre dünyanın en ciddi sorunu
İşte BM'ye göre dünyanın en ciddi sorunu
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 05 Aralık 2018 00:10

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sosyal medyada çıkan vefat etti iddialarına ablası Yeşim Erbil yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama
A+ A-

Sosyal medyada çıkan Mehmet Ali Erbil vefat etti iddiaları sonrası ablası Yeşim Erbil'den açıklama geldi.

61 yaşında olan ve yoğun bakım tedavisi hala devam eden Mehmet Ali Erbil ile ilgili hayatını kaybetti iddiaları ortaya atıldı. Ünlü sanatçının ablası Yeşim Erbil konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" ifadelerini kullandı.

vefat , mehmet ali erbil , yeşim erbil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM