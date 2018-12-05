Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl ? İşte son açıklama

Sosyal medyada çıkan Mehmet Ali Erbil vefat etti iddiaları sonrası ablası Yeşim Erbil'den açıklama geldi.

61 yaşında olan ve yoğun bakım tedavisi hala devam eden Mehmet Ali Erbil ile ilgili hayatını kaybetti iddiaları ortaya atıldı. Ünlü sanatçının ablası Yeşim Erbil konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erbil, "Bazı haberler çıkmış arayanlar oldu. Tedavisi devam ediyor. Bir sorun yok. Detaylı bilgileri paylaşırım. Bizden haber almadıkça başka haberlere inanmayın" ifadelerini kullandı.