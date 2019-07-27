Merve Boloğur'dan bikinili paylaşım

Deniz sezonunu açan güzel oyuncu Merve Boluğur, siyah bikinisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.



Yaz aylarının başlamasıyla güney sahillerine akın eden ünlü isimlerden tatil pozları gelmeye devam ediyor. Deniz ve Güneş'in tadını çıkaran ünlü isimlerin bikinili pozları sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor.



Adeta bikinileriyle şov yapan kadın ünlüler, paylaştığı pozlarla birbiriyle yarışıyor. Tatil paylaşımı yapanlar arasına oyuncu Merve Boluğur da dahil oldu.

"GÜNEŞİ GÜLÜŞÜNE NASIL SIĞDIRDIN?"

Başarılı oyuncu Instagram hesabından "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın" notuyla deniz kenarında verdiği siyah bikinili pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu bu pozuyla takipçilerinden 78 bin beğeni aldı.