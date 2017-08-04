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  3. 04 Ağustos 2017 09:04

Merve Oflaz taciz anını anlattı

Merve Oflaz arkadaşları ile Yunanistan tatili sırasında yaşadıkları tacizi böyle anlattı.

Merve Oflaz taciz anını anlattı
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Oyuncu Merve Oflaz, arkadaşları Dila Danışman ve Dilşad Şimşek ile geçtiğimiz günlerde kız kıza Yunanistan tatiline çıkmıştı. Oflaz başlarından geçen nahoş olayı anlattı.

Oyuncu Merve Oflaz, arkadaşları Dila Danışman ve Dilşad Şimşek ile geçtiğimiz günlerde kız kıza Yunanistan tatiline çıkmıştı. Yunan erkeklerinin tacizine uğrayan Danışman, bir gence Tokat atarak tepkisini göstermişti. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Oflaz, olayı anlattı: "Yunan erkekleri çok ısrarcı; bizi rahatsız ettiler. Dila da dayanamayıp tokat attı. O yapmasa birimiz yapacaktık."

Yunan tacizciye Osmanlı tokadı

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