Merve Taşkın'dan skandal paylaşım!

Merve Taşkın, daha önce Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söyleyen ve sonrasında da futbolcu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu.

Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak karantina günlerinde evden çıkmayan Taşkın yaptığı erotik paylaşımla sosyal medyada olay oldu. Ellerini yıkarken yaptığı hareketle sosyal medyada konuşulan Taşkın'a yorum yağdı.

Merve Taşkın'ın videosuna çoğu takipçisi ise eleştiri yağdırdı.

