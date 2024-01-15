  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Meryem Uzerli reklam ücretini iki katına çıkardı

Meryem Uzerli reklam ücretini iki katına çıkardı

Meryem Uzerli reklam ücretini iki katına çıkardı
Güncelleme:

Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, reklam için markalardan istediği ücreti iki katına çıkardı.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, şu sıralar Almanya’nın başkenti Berlin ve İstanbul arasında mekik dokuyor.

Gecenin Kraliçesi, Cingöz Recai, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Meryem Uzerli sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Son dönemde yurt dışında katıldığı büyük organizasyonlar ve Türkiye’deki programlar nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, daha önce reklam için 10 milyon lira talep ediyordu.

Yeni yılla birlikte 20 milyon liradan kapıyı açan Uzerli, yeni sezon dizi anlaşmalarında da bölüm başı ücretinde değişikliğe gitti.

Daha yüksek bir ücret talep eden oyuncu, gelen dizi ve reklam tekliflerini değerlendirmeye aldı.

Etiketler meryem üzerli reklam ücret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOKİ'nin Ocak ve Şubat ayı için 10 ilde 4 bin 646 konutluk 21 konut ihalesi TOKİ'nin Ocak ve Şubat ayı için 10 ilde 4 bin 646 konutluk 21 konut ihalesi AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum TOKİ mağdurlarının kamerasını kapattı AK Parti'nin İstanbul adayı Kurum TOKİ mağdurlarının kamerasını kapattı Fon vurgunu davasında üçüncü duruşma: Semih Kaya kaç para aldığını açıkladı Fon vurgunu davasında üçüncü duruşma: Semih Kaya kaç para aldığını açıkladı Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum Songül Karlı'nın derin dekoltelerine dikkat çeken yorum Kredi kartı kullananlara 3 kritik uyarı: Bu hataları yapmayın! Kredi kartı kullananlara 3 kritik uyarı: Bu hataları yapmayın! Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı! Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı! 1999-2008 arası sigortalılar için kademeli emeklilik nasıl olacak ? 1999-2008 arası sigortalılar için kademeli emeklilik nasıl olacak ? Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu Wanda Nara'nın ''Icardi ile ilk gece'' itirafı olay oldu