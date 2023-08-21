Midyeci Ahmet’ten halka arz kararı

Midyeci Ahmet markasıyla bilinen Ahmet Çiçek, dün yayınladığı bir video ile şirketi Borsa İstanbul'da halk arz etme kararı aldıklarını açıkladı.

Borsada halk arz çılgınlığı devam ederken son arz haberi Midyeci Ahmet'ten geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Ahmet Çiçek, özellikle Uzak Doğu pazarında ciddi bir potansiyel olduğunun altını çizerek halka arz yoluyla markayı daha da büyütme hedefinde olduklarını belirtti.

Çiçek "Sizinle büyümek, sizin sayesinde var olmak istiyorum. Büyürken de size kazandırmak istiyorum. Bu yüzden borsaya girmek, halka arz etmek kararı almak üzereyim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çiçek, halka arz konusunda henüz son kararı vermediğini, biraz daha araştırma yapmak istediğini videoda ayrıca belirtti.