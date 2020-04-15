Mine Tugay'dan karantina pozu

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 115 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Ülkemizde bin 403 kişinin ölümüne neden olan salgından kendisini korumak isteyen güzel oyuncu Mine Tugay, kendisini karantinaya aldı.

Genellikle sosyal medya hesabından zorlu yoga hareketleri yaparken görüldüğü kareleri paylaşan Zalim İstanbul'un Şeniz'i, bu sefer farklı bir fotoğraf paylaştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Mine Tugay, bu kez evinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 235 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa sevenlerinden övgü dolu yorumlar da geldi.

Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay estetiksiz haliyle şoke etti