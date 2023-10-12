MMA dövüşçüsü OnlyFans yıldızını böyle bayılttı
MMA dövüşçüsü Dillion Danis, gerçekleştirilecek mücadele öncesi kendisi ile röportaj yapan OnlyFans modeli Elle Brooke'u boğarak bayılttı.
MMA dövüşçüsü Dillion Danis, ünlü Youtuber ve boksör Logan Paul ile bir gösteri maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesi boks yıldızlığından OnlyFans yıldızına dönüşen Elle Brooke'un Danis ile gerçekleştirdiği röportaj esnasında herkesi korkutan bir an yaşandı.
Dillion Danis, Elle Brooke'a yaptığı bir hamleyle ünlü fenomeni bayıltırken, Brooke bir süre bilinç kaybı yaşarken kısa süre sonra kendisine geldi.
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