Mucize Doktor'a çok konuşulacak transfer

FOX TV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Mucize Doktor'a bomba bir transfer gerçekleştirildi. TRT'de ekrana gelen Leyla ile Mecnun dizisinin yıldız oyunlarından Serkan Keskin, Mucize Doktor'un kadrosuna katıldı.

FOX TV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Mucize Doktor dizisi kadrosunu bomba biri isimle güçlendirdi. Mucize Doktor, ünlü oyuncu Serkan Keskin'i kadrosuna dahil etti.

Mucize Doktor dizisinin Serkan Keskin'in transferiyle kadrosunu daha da güçlendirdiği kaydedildi. Teşhis dehası bir karakteri canlandıracak olan Keskin, dizinin seyrini değiştirecek.

57. BÖLÜMDEN İTİBAREN EKRANLARDA OLACAK

FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin yapımcılığını MF üstleniyor. Dizide ünlü oyuncu Serkan Keskin, teşhis dehası Muhsin karakteri olarak kadroya dahil edildi.

Çok büyük çelişkileri bulunan, kültürlü ama takıntılı bir karakteri canlandıracak olan Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında yerini alacak.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde ve Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi alan Keskin, 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'a katıldı. Serkan Keskin, Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı “İsmail Abi” karakteri ile fenomen oldu.