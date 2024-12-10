Müge Anlı ve Esra Erol hakkında çok ağır iddialar

Ünlü şarkıcı Reynmen bu sefer de "Ölen bir çocuğun peşine düşemediler" diyerek bu Müge Anlı ve Esra Erol'u sert sözlerle eleştirdi. '

2023 yılında ödülü çöpe atmasının sonucu olarak geçtiğimiz gece 50'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yer almayan ünlü şarkıcı Reynmen gecede ödül alan Müge Anlı ve Esra Erol için demediğini bırakmadı.

Gündüz kuşağının başarılı iki sunucusu Müge Anlı ve Esra Erol'u hedef alan Reynmen, iki ünlü sunucunun bazı olayların üstünü örttüklerini iddia etti.

Müge Anlı için "Ben hiç sevmiyorum. Bir tane çocuğun babası davanın peşine koşarken Müge Anlı almıyor davayı. Bak mesela ben bunu samimi bulmuyorum çünkü o ölen kızın babası Müge Anlı'ya gidiyor -Narin meselesi değil- konuşturmuyor onun muhtemelen haberi vardır, onun içerisinde başka siyasi bence olaylar var diye o işin peşine gidemedi yani o yüzden hiç." diyen Reynmen sözlerini "Siyasi değil ki birinin canı söz konusu bir kız ölmüş kapatılmaya çalışılmış ve bunlar gerçekten işini yaptığını düşünen insanlar bu konuya değinmiyorlar burada ödül alıyorlar bana samimi gelmiyor" diyerek sürdürdü.