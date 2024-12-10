  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Müge Anlı ve Esra Erol hakkında çok ağır iddialar

Müge Anlı ve Esra Erol hakkında çok ağır iddialar

Müge Anlı ve Esra Erol hakkında çok ağır iddialar
Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Reynmen bu sefer de "Ölen bir çocuğun peşine düşemediler" diyerek bu Müge Anlı ve Esra Erol'u sert sözlerle eleştirdi. '

2023 yılında ödülü çöpe atmasının sonucu olarak geçtiğimiz gece 50'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yer almayan ünlü şarkıcı Reynmen gecede ödül alan Müge Anlı ve Esra Erol için demediğini bırakmadı.

Gündüz kuşağının başarılı iki sunucusu Müge Anlı ve Esra Erol'u hedef alan Reynmen, iki ünlü sunucunun bazı olayların üstünü örttüklerini iddia etti.

Müge Anlı için "Ben hiç sevmiyorum. Bir tane çocuğun babası davanın peşine koşarken Müge Anlı almıyor davayı. Bak mesela ben bunu samimi bulmuyorum çünkü o ölen kızın babası Müge Anlı'ya gidiyor -Narin meselesi değil- konuşturmuyor onun muhtemelen haberi vardır, onun içerisinde başka siyasi bence olaylar var diye o işin peşine gidemedi yani o yüzden hiç." diyen Reynmen sözlerini "Siyasi değil ki birinin canı söz konusu bir kız ölmüş kapatılmaya çalışılmış ve bunlar gerçekten işini yaptığını düşünen insanlar bu konuya değinmiyorlar burada ödül alıyorlar bana samimi gelmiyor" diyerek sürdürdü.

 

Etiketler esra erol müge anlı reynmen eleştiri tepki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır'' Yılmaz Özdil: ''Bu kafayla seçimi yine Erdoğan kazanır'' Van'da ölü bulunan üniversiteli Rojin'in kesin ölüm nedeni belli oldu Van'da ölü bulunan üniversiteli Rojin'in kesin ölüm nedeni belli oldu ''İkinci el''de dikkat çeken değişim: En çok satan araçlar belli oldu ''İkinci el''de dikkat çeken değişim: En çok satan araçlar belli oldu Asgari ücrette Erdoğan ve Şimşek ayrıntısı: Uzman isim zam oranını verdi Asgari ücrette Erdoğan ve Şimşek ayrıntısı: Uzman isim zam oranını verdi Güzel Rus casustan yıllar sonra gelen itiraf: ''Silahım cinsellikti'' Güzel Rus casustan yıllar sonra gelen itiraf: ''Silahım cinsellikti'' DEM Partili vekil konuştu, Bahçeli aralıksız alkışladı DEM Partili vekil konuştu, Bahçeli aralıksız alkışladı Mike Tyson asıl yumruğu şimdi yedi: 1,5 milyon Dolarlık nakavt! Mike Tyson asıl yumruğu şimdi yedi: 1,5 milyon Dolarlık nakavt! TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın kardeşi gözaltına alındı TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın kardeşi gözaltına alındı Bella Hadid, oyunculuğa başladı Bella Hadid, oyunculuğa başladı Atkıları, bereleri hazırlayın: Kar yağışı geri dönüyor Atkıları, bereleri hazırlayın: Kar yağışı geri dönüyor
4.3 milyon memur için ''zorunlu'' eğitim kararı 4.3 milyon memur için ''zorunlu'' eğitim kararı Devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya servet götürmüş Devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya servet götürmüş Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü Aynı noktada peş peşe 2 zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü Ümit Özdağ'dan ülkelerine dönen Suriyeliler için olay olacak suçlama Ümit Özdağ'dan ülkelerine dönen Suriyeliler için olay olacak suçlama Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti! Ehliyetlerde yaş ve sağlık raporu süreleri değişti! Devrik Esad'ın işkence yuvası ortaya çıkarıldı! Devrik Esad'ın işkence yuvası ortaya çıkarıldı! Narin cinayetinde sanık avukatları birbirine girdi Narin cinayetinde sanık avukatları birbirine girdi Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu! Kripto para piyasalarında deprem: 2 milyar Dolar uçtu! Real Madrid'te Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi Real Madrid'te Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi Diyabet/şeker hastalarına müjde: Artık SGK kapsamında Diyabet/şeker hastalarına müjde: Artık SGK kapsamında