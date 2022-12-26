Müge Anlı'da ortalık karıştı: Güzel bir bayanım var elimde

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına telefonla bağlanan bir kişinin söyledikleri sonrası stüdyo buz kesti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hüda ve Ferdi’nin yaşadıkları yeniden gündeme gelirken bu kez canlı yayında telefona bağlanan bir kişinin söyledikleri ortalığı karıştırdı. ATV ekranlarında yayınlanan programda Ferdi, Suriyeli olduğunu söylediği eşi Hüda’nın evden kaçtığını, sonra başkasından olan bir çocuğu getirip yeniden gittiğini söylemişti. Yağmur ile de çocuklarına bakmak için imam nikahıyla evlenmek durumunda olduğunu anlatmıştı. Ancak Hüda da Ferdi’nin kendisine şiddet uyguladığını söylemiş, Yağmur’un kendisini gece dışarı çıkardığını anlatmıştı. Karşılıklı iddiaların ardından gelen bir telefon stüdyoyu adeta ayağa kaldırdı. İşte detaylar...

"BİZE 'GÜZEL BİR BAYANIM VAR ELİMDE, İSTER MİSİNİZ GENÇLER?' DEDİ"

Telefonla canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi “Bundan 1 ay önce, Sultanbeyli Halep caddesi var. Bu Suriyelilerin meşhur olduğu bir sokak. O sokakta arkadaşımın berberi var. O berberin yanında oturmuş çekirdek yiyorduk. O Yağmur Hanım yanımıza geldi selam verip... Bize şöyle bir şey söyledi; ‘Güzel bir bayanım var elimde, ister misiniz gençler?’ dedi. Biz ilgilenmediğimizi söyledik. Hanımefendi şu an orada. Yağmur Hanım orada şu an iki kelimeyi bir araya getiremiyor ama yanımızda hiç öyle konuşmuyordu." şeklinde konuştu.

'YALAN!' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Yağmur ise bunları duyunca “Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar” diyerek bağırmaya başladı. Stüdyoda dizlerine vurmaya başlayan Yağmur, “Böyle bir şey yok” dedi.

"O ZAMAN GECE NEDEN DIŞARI ÇIKIYORDUNUZ?"

Müge Anlı ise “Peki, siz ikiniz niye o zaman gece dışarı çıkıyordunuz?” diye sorunca Yağmur “Ya Müge Hanım ne dışarısı ya, geçen bir kere Yağmur tatlı yiyelim… Ben bunu kardeşim gibi sevdim” diyerek bağırmaya başladı. Müge Anlı ise sözlerine “Ne tatlısı ya… Biz gece tatlı yiyelim diye dışarı çıkmıyoruz. Sizin evde kocanız yok mu? Bir de telefondan getiriyorlar tatlıyı çok istiyorsan. Gitsin kocan alsın tatlıyı getirsin.” şeklinde konuştu.

Yağmur ayağa kalkıp bağırırken stüdyo bir anda karıştı. O anlarda Hüda'nın güldüğü dikkatlerden kaçmadı.