  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan nikah töreniyle ilgili açıklama

Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan nikah töreniyle ilgili açıklama

Müge Anlı'nın eşi Şinaşi Yüzbaşıoğlu'ndan nikah töreniyle ilgili açıklama

Sunucu Müge Anlı geçtiğimiz hafta evleneceğini duyurarak sosyal medyada gündem olmuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu nikah töreniyle ilgili açıklama yaptı.

Canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı'nın düğünü kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenilen Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada ortaya çıkan gelinlikli Müge ve damatlık giyen Şinasi Yüzbaşıoğlu herkesi gülümsetmişti.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Müge Anlı'dan gelecek olan nikah kareleri ise büyük bir merakla beklenmeye devam ederken Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

İşte Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafları hakkında yaptığı açıklama...

Etiketler müge anlı şinasi nikah töreni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aykut Erdoğdu ve eşi CHP'den istifa etti
Yerli yapım korku filminde kullanılan telefon numarası yüzünden hayatı kabusa döndü
Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu
Geçiş garantili köprülerden, yollardan ''kaçak'' geçenler yanacak
AK Partili belediye başkanını yasak aşk yaktı: ''İstifamı vereceğim''
Asgari ücret ek zammı yarına kaldı
NATO Zirvesi'ne damga vuran kareler: Erdoğan ve Biden sohbet etti
BDDK kararı sonrası piyasada panik havası: ''Fiyatlar daha da artabilir''
İrem Derici'den ''Ayağını öpsem ne tepki verirsin?'' diyen takipçisine ayar!
Canan Karatay ''Sağlık düşmanı'' diyerek açıkladı: ''5G''den uzak durun