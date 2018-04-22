Murat Başoğlu'ndan ilk paylaşım

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın geçen yaz basına yansıyan görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 'hayasızca hareketler' iddiasıyla dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etmişti.

CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği beraat kararına itiraz ederek kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurmuştu.

İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Sunucu Murat Başoğlu üzerinde 'Işık sarsın sizi' yazan, melek kanatlarının olduğu panonun önünde çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.