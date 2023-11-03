Murat Dalkılıç 8. kez bıçak altına yattı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, burnundan sekizinci kez ameliyat oldu.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda ikokuldan beri burnundan operasyon geçirdiğini açıklamıştı. 40 yaşındaki şarkıcı, "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.

"EV ÇİÇEK GÖRDÜ ÇOK ŞÜKÜR"

Operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran Murat Dalkılıç, kendisine gelen çiçekleri "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" notuyla paylaştı.