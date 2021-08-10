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Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı

Murat Dalkılıç'ın, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşkı belgelendi. Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla sarmaş dolaş yakalandı.

Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve kendisine soru soran muhabire tepki göstermişti.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı. Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

 

Etiketler murat dalkılıç hande erçel sitare akbaş aşk video
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