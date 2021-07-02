Murat Övüç, magandalık yapan oğlunu böyle savundu! Pes dedirten sözler

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilden ateş açtığı görüntüler büyük tepki çekti. Olayla ilgili açıklama yapan Murat Övüç, ''Görüntüler eski, oğlum iyilik timsali bir insandır. İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı.'' dedi.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp sonra sildiği videoda, otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ediyor. Tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler olduğu görülüyor. Daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabancayla otomobil kullanırken bir videosunu ekleyen Burakcan Övüç’e sosyal medyadan büyük tepki var.

Polis ekipleri Burakcan Övüç’ü bulmak için harekete geçti. Burakcan’ın ateşlediği silahın kuru sıkı olduğu düşünülse de, polis gözaltına aldığında bu silahın akıbetini de soracak.

DÜŞMANLARIMIZ YAPTI’

Burakcan Övüç’ün babası Murat Övüç videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, “İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım. Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu” şeklinde konuştu.