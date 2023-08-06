  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Murat Övüç'e ''milli değerlere aykırı'' engeli

Murat Övüç'e ''milli değerlere aykırı'' engeli

Murat Övüç'e ''milli değerlere aykırı'' engeli
Güncelleme:

Bafra'da düzenlenecek olan ve sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sahne alacağı Kadınlar Matinesi Samsun Valiliği tarafından toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Murat Övüç, önümüzdeki günlerde Bafra ve Atakum'da düzenlenmesi beklenen iki etkinlikle kadınlarla buluşacaktı. Samsun Valiliği, Övüç’ün iki ilçede planladığı ‘Kadınlar Matinesi’ etkinliğini ‘milli ve manevi değerlere aykırı’ olduğu iddiasıyla yasakladı.

Konserler ve festivallerin ardından ‘Kadınlar Matinesi’ de yasaklardan nasibini aldı. Samsun’un Bafra ve Atakum ilçelerinde düzenlenmesi planlanan ‘Kadınlar Matinesi’ etkinliklerine yasak geldi.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuya dair şu açıklama yapıldı: “Bir organizasyon firması tarafından ‘Kadınlar Matinesi’ adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum’da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu’nun 11 (c) maddesi ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.’ uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün 22 Ağustos’ta yapacağı etkinlik için Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Böyle bir etkinliğin yapılmasına müsaade etmeyiz” demişti. 

Etiketler Murat Övüç fenomen bafta kadınlar matinesi matine iptal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Celal Şengör'den Marmara Depremi için korkutan açıklama
Eski bakan, yeni parti kurdu
7 Ağustos haftası burç yorumları
Gençler için bilgisayar ve cep telefonu ÖTV'si ne zaman kaldırılacak?
Arsenal ile Manchester City eşleşmesinde kupanın sahibi belli oldu
Kulislerden sızan telefon: Bakan Şimşek, TÜİK Başkanı'nı özel olarak aramış...
İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi
CHP'de değişim yükleniyor... Öztrak'tan dikkat çeken ''değişim'' çıkışı
İslam Memiş ''Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir'' diyerek altın ve dolar yatırımcılarını uyardı
Didem Soydan'dan olay yaratan itiraf: Aşık olduğum adam evli