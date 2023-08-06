Murat Övüç'e ''milli değerlere aykırı'' engeli

Bafra'da düzenlenecek olan ve sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sahne alacağı Kadınlar Matinesi Samsun Valiliği tarafından toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Murat Övüç, önümüzdeki günlerde Bafra ve Atakum'da düzenlenmesi beklenen iki etkinlikle kadınlarla buluşacaktı. Samsun Valiliği, Övüç’ün iki ilçede planladığı ‘Kadınlar Matinesi’ etkinliğini ‘milli ve manevi değerlere aykırı’ olduğu iddiasıyla yasakladı.

Konserler ve festivallerin ardından ‘Kadınlar Matinesi’ de yasaklardan nasibini aldı. Samsun’un Bafra ve Atakum ilçelerinde düzenlenmesi planlanan ‘Kadınlar Matinesi’ etkinliklerine yasak geldi.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuya dair şu açıklama yapıldı: “Bir organizasyon firması tarafından ‘Kadınlar Matinesi’ adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum’da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu’nun 11 (c) maddesi ‘İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.’ uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün 22 Ağustos’ta yapacağı etkinlik için Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Böyle bir etkinliğin yapılmasına müsaade etmeyiz” demişti.