Murat Özdemir canlı yayında bileğini ve parmaklarını kesti

TV8'de ekranlara gelen MasterChef isimli yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bileğini ve parmaklarını kesti. Özdemir'in yayını izleyen hayranları ise fevri davranışından vazgeçirmek için çaba sarf etti.

Her yaptığı gündem olan MasterChef'in eski yarışmacısı Murat Özdemir, önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Hayranlarıyla sohbet eden Özdemir, bir anda yanında olan meyve bıçağıyla bileğini ve parmaklarını kesti.

HAYRANLARI VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Özdemir'in canlı yayınını izleyen hayranları vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Murat Özdemir daha öncede uygunsuz davranışlarından dolayı 2 kez gözaltına alınmıştı.