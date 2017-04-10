Nebahat Çehre sunucu oldu

Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre son olarak üç yıl önce ‘Kara Para aşk’ dizisinde kamera karşısına geçen Nebahat Çehre, sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Senaryoları beğenmediği için dizi tekliflerini geri çeviren oyuncu, televizyon programı çekiyor. Çehre, ilk bölümde ‘Aşk-ı Memnu’ dizisindeki rol arkadaşları Beren Saat ve Selçuk Yöntem’i ağırladı. Ekip, 1.5 saatlik program boyunca güncel konuları tartıştı.



13 bölüm olması planlanan projenin ilk bölümünün şubat ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ayşe Ersayın tarafından çekildiği öğrenildi. Yönetmenin ani ölümüyle şoke olan Çehre’nin büyük üzüntü yaşadığı konuşuluyor. Herhangi bir kanalla anlaşmayan oyuncunun televizyon yöneticileriyle görüşmeye devam ettiği iddia edildi. Çehre bir yandan da yönetmen arayışına girdi.

Nebahat Çehre'den cesur dekolte