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  1. 10 Nisan 2017 09:07

Nebahat Çehre sunucu oldu

Yeni bir TV programına başlayan Nebahat Çehre, programın ilk bölümünde büyük bir şok yaşadı.

Nebahat Çehre sunucu oldu
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Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre son olarak üç yıl önce ‘Kara Para aşk’ dizisinde kamera karşısına geçen Nebahat Çehre, sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Senaryoları beğenmediği için dizi tekliflerini geri çeviren oyuncu, televizyon programı çekiyor. Çehre, ilk bölümde ‘Aşk-ı Memnu’ dizisindeki rol arkadaşları Beren Saat ve Selçuk Yöntem’i ağırladı. Ekip, 1.5 saatlik program boyunca güncel konuları tartıştı. 

13 bölüm olması planlanan projenin ilk bölümünün şubat ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ayşe Ersayın tarafından çekildiği öğrenildi. Yönetmenin ani ölümüyle şoke olan Çehre’nin büyük üzüntü yaşadığı konuşuluyor. Herhangi bir kanalla anlaşmayan oyuncunun televizyon yöneticileriyle görüşmeye devam ettiği iddia edildi. Çehre bir yandan da yönetmen arayışına girdi. 

Nebahat Çehre'den cesur dekolteNebahat Çehre'den cesur dekolte

 

Milliyet

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