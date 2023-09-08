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Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra aynı filmde buluştu

Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra aynı filmde buluştu
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Kaybedenler Kulübü filminde rol alan Nejat İşler ve Yiğit Özşener, yıllar sonra Zaferin Rengi isimli filmde buluştu.

Yıllar önce yayınlanan Kaybedenler Kulübü filminin iki başrol oyuncusu Nejat İşler ve Yiğit Özşener, yıllar sonra bir araya geldi. İki sevilen oyuncu yarın çekimleri başlayacak olan Zaferin Rengi filminin başrolünü paylaşacak.

OKUMA PROVASI YAPILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Abdullah Oğuz'un yıllardır hayalini kurduğu "Zaferin Rengi" filminin çekimleri başlıyor. Uzun süredir dekor çalışmaları yapılan filmin yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz birlikte yapıyor. 

Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra aynı filmde buluştu - Resim : 1

Yarın sete çıkacak olan filmin okuma provasında Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Gonca Vuslateri, Arif Pişkin ve Yılmaz Bayraktar bir araya geldi.

Nejat İşler ve Yiğit Özşener yıllar sonra aynı filmde buluştu - Resim : 2

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR
Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Kukaksızoğlu'nu Kubilay Aka'nın, Peyker'i Gülper Özdemir'in oynayacağı filmde, Yiğit Özşener Mustafa Kemal Atatürk'ü, Nejat İşler "Sabri Toprak"ı, Timuçin Esen adını Atatürk'ün verdiği Topkapılı Cambaz'ı, Birce Akalay "Halide Edip Adıvar"ı Gonca Vuslateri "Vera" rollerini oynayacak.

Etiketler nejat işler yiğit özşener zaferin rengi
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