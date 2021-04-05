Netflix Türkiye üyelik ücretleri ne kadar oldu ?

Özellikle pandemide evde kaldığımız sürede kullanım oranı bir anda artan Netflix'in üyelik ücretlerine gelen zamlar gündemdeki yerini koruyor. İşte Nisan 2021 tarihi itibariyle Netflix zamlı üyelik ücretleri...

Dijital dünyanın en güçlü oyuncularından biri olan online dizi ve film izleme platformu Netflix, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir izleyici sayısına sahip.

Sık sık "zam geliyor" haberleriyle gündeme gelen Netflix'in son zam oranı yüzde 31 ile 50 arasında değişmişti.

Bu zam oranı sosyal medyada büyük tepki çekerken Netflix kullanıcıları, abonelik ücretlerinin de ne kadar olduğunu araştırıyor.

İşte Nisan 2021 itibariyle Netflix abonelik paketleri ve ücretleri:

NETFLIX'TEN ZAM AÇIKLAMASI

Nettlix'ten son olarak yapılan yazılı açıklamada, zamlı üyelik ücretleri de belirtilmişti.

İşte o açıklama:

"4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek”