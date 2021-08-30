Nihat Doğan MHP'li isme ''çakma kabadayı özentisi'' dedi

Nihat Doğan, kendisini tehdit ettiğini belirttiği MHP'li Aydın'a yanıt verdi: Hayatları boyunca Cin Ali'den başka kitap okumamış çakma kabadayı özentileri bilsinler ki beni tehditle yıldıramazlar.

Şarkıcı Nihat Doğan, dün yaptığı açıklamada, önce MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba tarafından ölümle tehdit edildiğini, ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdür yardımcısı M. Bilal Aydın tarafından tehdit mesajı aldığını açıkladı.

Söz konusu tehdit mesajlarına tepkiler sürerken, Nihat Doğan da sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Kendisine yönelik "Ülkücü tehdit etmez gereğini yapar" diyen Aydın'a yanıt veren Nihat Doğan "Bir ülkeyi yasalarını yapanlar değil, ağıtlarını yakanlar yönetir. Bu zikri zifiri, geçmişi karanlık, geleceği meçhul, hayatları boyunca Cin Ali'den başka kitap okumamış, ilim bilim, aydınlık, özgürlük düşmanı, çakma kabadayı özentileri bilsinler ki beni tehdit ile yıldıramazlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

Show TV'deki programında Kürtçe konuşan bir kişiyi yayından alan sunucu Didem Arslan Yılmaz'a tepki göstererek tweetler atan Nihat Doğan, ayrıcı şu mesajı paylaşmıştı: "Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil. Türk ve Kürtlerin zaferidir. Alparslan'ın cihad çağrısına dönemin Kürtleri Med İmparatorluğu, 10 bini atlı olmak üzere 40 bin kişi ile katılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan da Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azad edeceğim."

Daha sonra bu paylaşımını kaldıran Doğan, Malazgirt'le ilgili bir başka paylaşımda bulunmuştu. Nihat Doğan bunun üzerine MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba tarafından boğulmakla tehdit edildiğini duyurmuştu. Nihat Doğan ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdür yardımcısı M. Bilal Aydın'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kalmıştı.