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Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu

Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu

Nurgül Yeşilçay, eylül ayında çekilecek “Kim Bu Aile” filmi için anlaşma yaptı.

Nurgül Yeşilçay CJ Grup’un Türkiye şubesi CJ ENM’in ülkemize uyarlayacağı “Extreme Job” filminin yerli uyarlaması “Kim Bu Aile” için anlaşma yaptı.

Eylül ayında çekilecek filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturacak.

 TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçay’ın Menekşe adlı bir pavyon şarkıcısına hayat vereceği film güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Filmin ilk anlaşılan ismi şu günlerde “Leyla ile Mecnun” dizisinde rol alan başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt’tu.

Aksiyon komedi türündeki filmde ayrıca Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Doğan Can Sarıkaya ve Altan Erkekli de rol alacak.

Etiketler Nurgül Yeşilçay proje yeni proje
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