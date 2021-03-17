O Ses Türkiye Rap'ten ilk tanıtım yayınlandı

Türkiye’nin dijital platformu EXXEN’de yayınlanacak olan ve uzun zamandır merakla beklenen O Ses Türkiye Rap’in tanıtımı yayınlandı.

Eypio, Murda, Mero ve Hadise’nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye Rap, hem birbirinden iyi performanslara, hem de yarışmacıların rap müziğe nasıl başladıklarına dair hikayelere sahne olacak!

O Ses Türkiye Rap, ilk bölümüyle bu Cuma EXXEN'de.