O Ses Türkiye Rap'ten ilk tanıtım yayınlandı
Türkiye’nin dijital platformu EXXEN’de yayınlanacak olan ve uzun zamandır merakla beklenen O Ses Türkiye Rap’in tanıtımı yayınlandı.
Eypio, Murda, Mero ve Hadise’nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye Rap, hem birbirinden iyi performanslara, hem de yarışmacıların rap müziğe nasıl başladıklarına dair hikayelere sahne olacak!
O Ses Türkiye Rap, ilk bölümüyle bu Cuma EXXEN'de.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol