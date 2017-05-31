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  3. 31 Mayıs 2017 13:36

''O Ses Türkiye'' şampiyonu herkesi güldürdü

Ses yarışmasında birinci olan Hasan Doğru'nun sahne alacağı mekanda ilginç anlar yaşandı.

''O Ses Türkiye'' şampiyonu herkesi güldürdü
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Zonguldak'ta konser vermek için sahneye çıkan 'O Ses Türkiye' yarışmasının birincisi Hasan Doğru, trafik akışına engel olduğu gerekçesiyle anons edilen aracın kendisine ait olduğunu söyleyince konsere katılanlar kahkahaya boğuldu.

SUNUCU TRAFİĞİ ENGELLEYEN ARAÇLARI ANONS ETTİ

Genel Maden İşçileri Sendikası'nda "Değerler Şöleni" adı altında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, O Ses Türkiyeyarışmacısının birincisi Hasan Doğru da etkinlikte yer alarak konser verdi. Konser öncesi sunucu sahneye çıkarak trafiğe engel olduğu gerekçesiyle iki aracın plakasını anons etti.

ANONS EDİLEN ARACIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sunucunun anondu sonrası müzikle birlikte sahneye çıkan Doğru, Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendirdi. Yoğun ilgi gören Doğru, az önce anonsu yapılan plakanın kendi aracı olduğunu söyleyerek izleyenleri güldürdü.

hasan doğru , konser , sahne , zonguldak