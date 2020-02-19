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  3. 19 Şubat 2020 15:26

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu dün akşam ''Bayi Toplantısı'' filminin galasına birlikte katıldı.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi. Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam birlikte bir filmin galasına katıldı. O anlar 2.sayfa kameralarına yansıdı.

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