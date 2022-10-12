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Oğuzhan Koç'un yeni imajı görenleri şaşırttı

Oğuzhan Koç'un yeni imajı görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç, Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi. Sahneye yeni imajıyla çıkan Oğuzhan Koç sevenlerini şaşırttı. Koç'un imajı dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'e benzetildi.

Bir süredir aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir 28 Ağustos'ta görkemli bir düğünle evlendi. Koç evlendikten sonra imaj değiştirdi. Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

 Sahneye yeni imajıyla çıkan ünlü şarkıcı bıraktığı bıyıklarıyla dikkat çekti. Koç'un imajı dünyaca ünlü Queen grubunun solisti Freddie Mercury'e benzetildi.

 

Etiketler oğuzhan koç imaj
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