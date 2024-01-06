Ölümlü Dünya 2 hasılat rekoru kırdı

İlk filmi geniş hayran kitlesine ulaşan Ölümlü Dünya 2, gişede büyük başarı elde etti. 5 haftada 1 milyon 562 binden fazla izleyici sayısına ulaşan film, 200 milyon 673 bin 312 TL hasılat elde ederek rekora imza attı.

Ali Atay'ın yönettiği ve kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ile Reha Özcan gibi usta oyuncuların yer aldığı Ölümlü Dünya 2, 1 Aralık 2023'te vizyona girdi. Film 5 hafta içinde 1 milyon seyirci ve 200 milyon TL hasılat yaparak rekor kırdı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK HASILAT YAPAN FİLMİ

Yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı film olma unvanını kazanan Ölümlü Dünya 2, 5 hafta içinde 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaştı. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan film, 200 milyon 673 bin 312 TL hasılat elde ederek Box Office Türkiye'de "tüm zamanların en çok hasılata ulaşan filmi" unvanını kazandı.

DİZİSİ ÇEKİLEBİLİR

Filmin yönetmeni Ali Atay, geçtiğimiz günlerde film serisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Filmin devam etmeyeceğini belirten Atay, ''Mesela 100 dakika 110 dakikaya o karakterlerin o hikâyenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor… Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsinin… Daha fazla hikâyesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim'' demişti.