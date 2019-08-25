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  3. 25 Ağustos 2019 13:02

Onur Büyüktopçu: Ayağımı Seda abla kaydırmadı

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programından ayrılmasının ardından ''Seda Sayan ayağını kaydırdı'' yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Onur Büyüktopçu: Ayağımı Seda abla kaydırmadı
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TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, yeni sezonda programdan ayrılarak görevini Seda Sayan'a bırakmıştı. Oyuncu, ''Seda Sayan ayağını kaydırdı" şeklinde çıkan haberlere yanıt verdi.

Büyüktopçu, şunları söyledi: “Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok. Sene başında yapımcıma programdan ayrılacağımı, artık değişik bir şeyler yapmak istediğimi iletmiştim. Yapımcımız ve kanalımız da uygun buldu. Seda ablayı çok seviyorum. Bayrağı devraldı ve gayet iyi devam ediyor. Allah herkesin ekmeğini versin.”

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