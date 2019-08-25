Onur Büyüktopçu: Ayağımı Seda abla kaydırmadı

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programında sunuculuk yapan Onur Büyüktopçu, yeni sezonda programdan ayrılarak görevini Seda Sayan'a bırakmıştı. Oyuncu, ''Seda Sayan ayağını kaydırdı" şeklinde çıkan haberlere yanıt verdi.

Büyüktopçu, şunları söyledi: “Ayağımın kaydırıldığı yönündeki haberlerin aslı yok. Sene başında yapımcıma programdan ayrılacağımı, artık değişik bir şeyler yapmak istediğimi iletmiştim. Yapımcımız ve kanalımız da uygun buldu. Seda ablayı çok seviyorum. Bayrağı devraldı ve gayet iyi devam ediyor. Allah herkesin ekmeğini versin.”