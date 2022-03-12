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Organize İşler dizi oluyor; kadroda sürpriz isimler var

Organize İşler dizi oluyor; kadroda sürpriz isimler var

Yılmaz Erdoğan'ın beyaz perdeye damgasını vuran Organize İşler filmi Disney+'de diziye dönüşüyor. Organize İşler'in 3 sezonluk bir dizi olacağı açıklanırken dizinin kadrosunda da dikkat çeken dünyaca ünlü isimler yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan Disney Plus’la el sıkıştı. Anlaşmanın içeriğinde 3 sezonluk "Organize İşler" dizisi ve 2 de sinema filmi var.

TV100'ün haberine göre, Projeler sadece yerli değil, yabancı oyunculara da ev sahipliği yapacak.

Dizide Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz yer alacak. Platform aralarında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin olduğu 15 isimle anlaştı. 

Netflix ve Amazon Prime'ın ardından Türkiye pazarına giriş yapan Disney Plus'ta Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı film de yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde, platforma RTÜK tarafından Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi. 

 

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