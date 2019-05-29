Oryantal Didem'e ahlaksız teklif

İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı İbo Show'da ettiği danslarla gönüllerde taht kuran oryantal Didem'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI



Şovuna gelecek misafirlerine doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye eden Didem yıllar içinde büyük değişim yaşadı.

Basın mensuplarının 'Mesleğinde yaşadığın zorluklar var mı?' sorusu üzerine açıklama yapan Didem, aldığı çirkin teklifi şu sözlerle anlattı:

"Uzun zamandır dans ediyorum, dans etmek hiç kolay değil. Daha dün akşam başıma bir olay geldi. Bir telefon geldi, ben menajerimi aramalarını istedim. Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler. Çok zengin yabancı bir beyefendi varmış, gözükmek istemiyormuş. Süit oda kiralamış orada benim dans etmemi ve danstan sonra gidip onunla sohbet edip yemek yememi istiyormuş. Bana parayla ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını odaya ne asistan, ne menajer kimsenin girmeyeceğini söylediler. Süitte özel dans edecekmişim. Ben tabi ki de böyle bir şeyi kabul etmedim."