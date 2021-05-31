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  3. Dizi setini yasa boğan ölüm: Ümit Berber hayatını kaybetti

Oyuncu Ümit Berber kalbine yenik düştü

Oyuncu Ümit Berber kalbine yenik düştü

Bir madencilik hikayesini anlatacak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Ümit Berber, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Başrollerini Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in canlandıracağı Kanunsuz Topraklar dizisinin çekimlerinde acı bir olay yaşandı. Dizi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber'e ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 61 yaşındaki Ümit Berber'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Etiketler kanunsuz topraklar zonguldak ümit berber
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