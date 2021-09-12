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Özge Özpirinç'çi denizin içinden paylaştı

Özge Özpirinç'çi denizin içinden paylaştı

Kızını kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, denizin derinliklerinde verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, meslektaşı Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma başladı. 6 aylık hamile olan Özpirinçci'den sürpriz bir paylaşım geldi.

 35 yaşındaki oyuncu, önceki gün su altında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk defa karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaşan Özge Özpirinçci, gönderisine, Yunanca'da 'güzel düşünme, iyilik dolu bir zihin' anlamına gelen 'eunoia' notunu düştü.

 

Etiketler özge özpirinçci fotoğraf paylaşım denizin altı
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