Özgü Namal'ın eşi hayatını kaybetti

Son olarak 2014 yılında yayınlanan 'Merhamet' adlı dizide başrol oynayan Özgü Namal, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Namal'ın bu aşk ile birlikte hayatı değişti. Oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

SERDAR ORAL KİMDİR?

Özgü Namal ile 2014 yılında dünyaevine giren Serdar Oral, reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır.