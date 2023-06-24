  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Özkan Uğur'un son sağlık durumunu ailesi açıkladı

Özkan Uğur'un son sağlık durumunu ailesi açıkladı

Özkan Uğur'un son sağlık durumunu ailesi açıkladı
Güncelleme:

Yoğun bakımda tedavi gören MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un ailesi, ''Uğur'un dün itibarıyla hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır'' açıklamasını yaptı.

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un yoğun bakımda yattığı ve entübe edildiği öğrenildi. 

Usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagram'dan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAĞINA İNANCIMIZ TAM"
Paylaşımda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin. Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur."

Etiketler özkan uğur yoğun bakım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmaris'i ''ceset yakmak için'' ateşe verdiler
Yola çıkanlara kötü haber: Akaryakıtta bir zam daha
Gökçek mi, Yavaş mı ? İşte ''hangisi daha başarılı'' anketinin sonucu
Yaz geldi; çılgın dondurmacı geri döndü! Bu dans şovu olay oldu
ABD'ye kaçak giden bir Türk annenin itirafları...
Akşener'den CHP açıklaması: ''Hayatımın en büyük pişmanlığıdır''
Dolar neden yükseliyor ? Özgür Demirtaş açıkladı
Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var
Müjde! Yaz tam da zamanında geldi! Sıcaktan kavrulacağız
İstanbul'da şoke eden olay! Kız arkadaşına da taksiciye de saldırdı