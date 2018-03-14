Parasını alamayınca iş bıraktılar

Kenan İmirzalıoğlu'nın bölüm başı 350 bin lira aldığı 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' dizinin setinde çalışanlar haftalardır para alamayınca iş bırakma eylemi yaptı.

Güneş gazetesinin özel haberine göre, yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun bir süre sonra setlere dönmesini sağlayan ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ adlı dizi 20 Mart Salı günü ekranlara gelecek. Fakat sette yaşanan gerginlikler bir türlü bitmiyor.

Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran İmirzalıoğlu'nun sürekli çevresine bağırıp, set çalışanlarına zorluk çıkardığı iddia edilmişti. Sette yönetmen dahil herkese sert çıkışlar yapan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı fiyatını artırdığı ve 350 bin lira aldığı iddia edilmişti.



Son gelişme de set çalışanlarından yana oldu. Yakışıklı oyuncunun kaprislerine göğüs geren set çalışanları biner, 2'şer bin liralık haftalıklarını da alamayınca isyan etti. İşi bırakan ekip araya giren yetkililerin ödemeyi yapmasıyla tekrar çekimlere başladı.