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Pele'nin eski sevgilisinden ''yatak odası'' itirafları: Saatlerce ilişkiye giriyorduk

Pele'nin eski sevgilisinden ''yatak odası'' itirafları: Saatlerce ilişkiye giriyorduk
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Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren efsane futbolcu Pele'nin eski sevgilisi Selma Fonseca, ''Saatlerce cinsel ilişki yaşıyorduk, uykuya daldığımı bile hatırlamıyorum. Sanki her şey bir rüya gibiydi'' sözleriyle gündem oldu.

Futbol efsanesi Pele'nin eski sevgilisi fotoğrafçı ve yazar Selma Fonseca, Pele ile yaşadıkları aşk hikayesini anlattı. Fonseca, 82 yaşında hayatını kaybeden Pele'den hamile kaldığını, evlenmek isteyip evlenemediklerini ve tüm ilişkileri hakkında konuştu.

PELE İLE 23 YAŞINDA TANIŞTI
Fonseca, Pele ile 1990'larda henüz 23 yaşındayken en yakın arkadaşı New York'ta onun sekreteri olarak çalışırken tanıştığını ve orada yasadışı bir göçmen olarak yaşadığını söyledi. Daily Star'ın aktardığı habere göre; Fonseca, Pele'nin Brezilya'da yaşarken arkadaşı ile beraber lüks dairesinde kalmalarına izin verdiğini ancak Pele'nin yatak odasından uzak durmalarını istediğini aktardı.

"SAATLERCE İLİŞKİYE GİRİYORDUK"
Efsane futbolcuyu bir tanrı gibi gördüğünü belirten Fonseca, "Daireye çıktığımızda beni doğruca daha önce yasak olan yatak odasına götürdü ve sonunda içeride ne olduğunu görebildim. Ortada yükseltilmiş bir platform üzerinde bir su yatağı vardı ve ona ulaşmak için dört basamak çıkmak zorunda kaldım. Saatlerce ilişkiye giriyorduk uykuya daldığımı bile hatırlamıyorum. Her şey sanki bir rüya gibiydi" dedi. Fonseca, Pele'nin kendisiyle evlenmek istediğini ancak ırkçı bir tepkiden korktuğunu söyledi.

PELE'DEN HAMİLE KALDI
Pele ile cinsel ilişki yaşadıktan sonra altı aylık hamile olduğunu fakat düşük yaptığını belirten Fonseca, hamilelik döneminde Pele'nin çok heyecanlı olduğunu belirtti.

VEFAT HABERİNİ ALINCA YIKILDI
Fonseca, başkasıyla evlenerek ABD'de yeşil kart aldıktan sonra Pele ile tekrar görüştüğünü, ancak daha sonra bu görüşmenin engellendiğini iddia etti. Sevgilisi olduğu dönemde Pele'yi nazik ve cömert biri olarak tanımlayan Fonseca, Pele'nin vefat haberini aldıktan sonra yıkıldığını ifade etti.

Etiketler pele Selma Fonseca cinsel ilişki yatak odası
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