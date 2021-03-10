Pelin Öztekin'in zor anları... Babasına böyle veda etti

Babası Rasim Öztekin'in vefatıyla sarsılan oyuncu Pelin Öztekin, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törene katıldı. ''Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim'' diyen Öztekin, konuşmakta güçlük çekti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta Oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin için, Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi. Oldukça üzgün olduğu görülen Pelin Öztekin, sahneye çıkarak kaybettiği babası hakkında "Bir konuşma hazırlamadım. Sadece babama benim ilk aşkım olduğu için ustam olduğu için bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Babasının tabutunu öperek sahneden inen Öztekin'e aile dostları destek oldu.

Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.