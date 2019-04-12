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  3. 12 Nisan 2019 14:41

Pınar Altuğ çileden çıktı: ''Üçüncü kişiye ne düşer ?''

Oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile birlikte Cem Yılmaz’ın yeni gösterisini izledi. Altuğ sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere de sert bir şekilde tepkisini gösterdi.

Pınar Altuğ çileden çıktı: ''Üçüncü kişiye ne düşer ?''
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Şarkıcı Ebru Gündeş, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti ve Buse-Volkan Bahçekapılı ikilisi önceki akşam Cem Yılmaz’ın Maslak'ta gerçekleştirilen gösterisini izledi. Gösteri önceki konuşan Pınar Altuğ kendisini eleştirenlere sert yanıt verdi.

Sosyal medyada sık sık evliliği ve eşi Yağmur Atacan’ın yaşca kendinden küçük olduğu için kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Pınar Altuğ “Ben sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum, hatta eğleniyorum. Eğer sosyal medyayı ciddiye alırsak bir sorun var demektir. Benim evliliğim ve hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez, 3. şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz" dedi.

 

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