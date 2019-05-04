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  3. 04 Mayıs 2019 12:38

Pınar Altuğ isyan etti: Lütfen bu vahşete dur deyin

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa beraat verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran karara ünlü oyuncu Pınar Altuğ da tepki gösterdi.

Pınar Altuğ isyan etti: Lütfen bu vahşete dur deyin
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Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında beraat kararı verilmişti. Duruşmaya katılan Cumhuriyet Savcısı tarafından karara itiraz edildi.

Çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişinin serbest kaldığını öğrenen acılı anne, gözyaşları içinde sinir krizi geçirmişti. Acılı annenin bir fotoğrafını gören oyuncu Pınar Altuğ, yaşanan olaya sessiz kalmadı.

"LÜTFEN BU VAHŞETE DUR DEYİN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Altuğ, "Sesini duymaya gerek yok,bu annenin acısı fotoğraftan da anlaşılıyor. 10 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan mahlukat için beraat kararı çıktı! Sucu raporlarla tespit edilmişken "çok net fiili livata var" denerek! Buradan Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanı sayın Zehra Zümrüt Selçuk'a sesleniyorum, lütfen bu vahşete dur deyin!"

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