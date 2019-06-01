Pınar Altuğ'dan ilginç uyarı: ''Kokarca gibi dolaşmayın''

Pınar Altuğ, tatile bugün Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu.

Havaların ısındığını belirten Altuğ, hesabından takipçilerine şu açıklamayı yaptı:

''Malum, havalar sıcak... En azından her sabah koltuk altlarınızı yıkayın.Özellikle hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın.''

Pınar Altuğ'un ter kokusu uyarısı, takipçileri tarafından haklı bir isyan olarak görüldü.

Öte yandan Pınar Altuğ, geçen günlerde de 'pedofili' ifadeler yer alan 'Zümrüt Apartmanı' kitabının yazarı Abdullah Şevki'ye tepki göstermiş ve "Yettiniz be yettiniz Allah topunuzun belasını versin" demişti.